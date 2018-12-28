Потребительские настроения украинцев улучшились

Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Украинцы ожидают дальнейшего роста доходов

Индекс потребительских настроений (ИПН) в ноябре 2018 года составил 59,8, что на 2,9 п. больше, чем в октябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 2 п., остановившись на отметке 58. Индекс экономических ожиданий в ноябре поднялся на 3,5 п. и составил 61.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 137,5, это больше показателя прошлого месяца на 1,2 п. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился - до 189,1, что на 1,2 п. меньше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 2,6 п. до значения 159,6.

"Индекс потребительских настроений немного вырос в ноябре после существенного падения в октябре. Продолжилась тенденция к уменьшению девальвационных ожиданий. Заметно улучшились ожидания относительно будущих изменений личного дохода по сравнению с октябрем. В то же время индекс потребительских настроений в октябре-ноябре остается ниже среднего уровня в третьем квартале, что свидетельствует о замедлении роста потребления", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,4%. С начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (к ноябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

Напомним, оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 6,2%. При этом оборот розничной торговли в ноябре 2018 года по сравнению ноябрем прошлого года вырос на 5,6%.