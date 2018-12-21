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Держстат зафіксував зростання роздрібного товарообігу

Новини » Економіка    21.12.2018 - 11:50
Держстат зафіксував зростання роздрібного товарообігу
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксоване у Луганській та Донецькій областях

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-листопаді 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в порівнянних цінах зріс на 6,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

При цьому оборот роздрібної торгівлі у листопаді 2018 року порівняно листопадом минулого року зріс на 5,6%.

Держстат зафіксував зростання роздрібного товарообігу

"Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні-листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався в Луганській (на 27,8%), Донецькій (на 14,7%), Полтавській (на 12,4%), Закарпатській (на 12,0%) та Вінницькій (на 11,4%) областях", - йдеться в повідомленні Держстату.

Нагадаємо, 61% підприємств роздрібної торгівлі очікують зростання цін у IV кварталі 2018 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін. Про це свідчать дані опитування, проведеного Державною службою статистики.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем зросли на 1,4%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

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