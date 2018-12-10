Інфляція в листопаді сповільнилася до 1,4%, - Держстат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Річна інфляція прискорилася до 10,0%

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем зросли на 1,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

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Продукти в Україні в листопаді подорожчали на 1,4%. Овочі подорожчали на 9,1%, молоко на 4,5%, хліб на 3,3%. Фрукти подешевшали на 4,5%, цукор на 1,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, одяг і взуття подешевшали на 0,6%, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,1%.

Упродовж чотирьох місяців Держстат фіксував зниження цін: у травні, червні і серпні - нульову інфляцію, у липні - дефляцію 0,7%. Однак у вересні інфляція в Україні підскочила до 1,9%, у жовтні інфляція становила 1,7%.

Нагадаємо, що у 2017 році інфляція в Україні становила 13,7%. Згідно з прогнозом Світового банку, у 2018 році інфляція в Україні становитиме 9,9%. Світовий банк прогнозує уповільнення інфляції в Україні у 2019 році до 7,3% і у 2020 році до 6,5%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).