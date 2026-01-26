RU

Общество Образование Деньги Изменения

Потепление временное? Что будет с погодой в Украине завтра и когда вернутся морозы

Потепление в Украине может продержаться не очень долго (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 27 января, будет облачной. Потепление в ближайшие дни усилится, однако позже могут вернуться морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где завтра будет теплее всего и что с осадками

Эксперт рассказала, что грядущее потепление:

  • уже постепенно "заходит" в Украину;
  • в ближайшие дни усилится.

Так, уже завтра в течение дня температура воздуха в западных областях может подняться до 1-6 градусов выше нуля. Именно там будет теплее всего.

В южной части Украины прогнозируется около 1-3 градусов по Цельсию. В Крыму - около 3-6 градусов выше нуля.

Тем временем в Запорожской области, по информации Диденко, ожидается от 2 до 5 градусов мороза.

Холоднее всего - в восточной части Украины - от 5 до 9 градусов ниже нуля.

В центральных областях прогнозируется от 0 до 5 градусов мороза.

В северных, Житомирской и Киевской областях - около нуля градусов по Цельсию.

В Черниговской и Сумской - от 3 до 6 градусов мороза.

"Везде завтра облачно. Временами - мокрый снег или дождь. На востоке - без существенных осадков", - сообщила Диденко.

Кроме того, повсюду - сильный юго-восточный ветер (только в западных областях - умеренный).

В Киеве в течение 27 января синоптик прогнозирует:

  • мокрый снег или ледяной дождь;
  • вероятный гололед;
  • порывистый юго-восточный ветер;
  • и ночью, и днем -1-4 градуса по Цельсию.

Что будет с погодой в Украине позже

Позже в течение недели - 28-29 января - повсеместно в Украине в дневные часы будет преобладать плюсовая температура воздуха.

Прогноз температуры воздуха на четверг, 29 января (карта: facebook.com/tala.didenko)

При этом с 30 января, согласно информации Диденко, "начнется снижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов".

"Ориентировочно, очередное похолодание продержится до 4-го февраля", - рассказала специалист.

В завершение она отметила, что пока "в атмосферном меню - оттепель".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Кроме того, начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

Читайте также, правда ли, что погодные условия зимой могут влиять на ухудшение качества воздуха (его загрязнение) в городах.

