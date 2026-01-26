Потепление временное? Что будет с погодой в Украине завтра и когда вернутся морозы

Погода в Украине завтра, 27 января, будет облачной. Потепление в ближайшие дни усилится, однако позже могут вернуться морозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что грядущее потепление:
Так, уже завтра в течение дня температура воздуха в западных областях может подняться до 1-6 градусов выше нуля. Именно там будет теплее всего.
В южной части Украины прогнозируется около 1-3 градусов по Цельсию. В Крыму - около 3-6 градусов выше нуля.
Тем временем в Запорожской области, по информации Диденко, ожидается от 2 до 5 градусов мороза.
Холоднее всего - в восточной части Украины - от 5 до 9 градусов ниже нуля.
В центральных областях прогнозируется от 0 до 5 градусов мороза.
В северных, Житомирской и Киевской областях - около нуля градусов по Цельсию.
В Черниговской и Сумской - от 3 до 6 градусов мороза.
"Везде завтра облачно. Временами - мокрый снег или дождь. На востоке - без существенных осадков", - сообщила Диденко.
Кроме того, повсюду - сильный юго-восточный ветер (только в западных областях - умеренный).
В Киеве в течение 27 января синоптик прогнозирует:
Позже в течение недели - 28-29 января - повсеместно в Украине в дневные часы будет преобладать плюсовая температура воздуха.
При этом с 30 января, согласно информации Диденко, "начнется снижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов".
"Ориентировочно, очередное похолодание продержится до 4-го февраля", - рассказала специалист.
В завершение она отметила, что пока "в атмосферном меню - оттепель".
