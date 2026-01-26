UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Потепління тимчасове? Що буде з погодою в Україні завтра і коли повернуться морози

Потепління в Україні може протриматись не дуже довго (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні завтра, 27 січня, буде хмарною. Потепління найближчими днями посилиться, проте пізніше можуть повернутись морози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де завтра буде найтепліше та що з опадами

Експерт розповіла, що прийдешнє потепління:

  • вже поступово "заходить" в Україну;
  • найближчими днями посилиться.

Так, вже завтра впродовж дня температура повітря у західних областях може піднятись до 1-6 градусів вище нуля. Саме там буде найтепліше.

У південній частині України прогнозується близько 1-3 градусів за Цельсієм. У Криму - близько 3-6 градусів вище нуля.

Тим часом у Запорізькій області, за інформацією Діденко, очікується від 2 до 5 градусів морозу.

Найхолодніше - у східній частині України - від 5 до 9 градусів нижче нуля.

У центральних областях прогнозується від 0 до 5 градусів морозу.

У північних, Житомирській і Київській областях - близько нуля градусів за Цельсієм.

У Чернігівській і Сумській - від 3 до 6 градусів морозу.

"Скрізь завтра хмарно. Часом - мокрий сніг чи дощ. На сході - без істотних опадів", - повідомила Діденко.

Крім того, повсюди - сильний південно-східний вітер (лише у західних областях - помірний).

У Києві впродовж 27 січня синоптик прогнозує:

  • мокрий сніг чи льодяний дощ;
  • ймовірну ожеледь;
  • рвучкий південно-східний вітер;
  • і вночі, і вдень -1-4 градуси за Цельсієм.

Що буде з погодою в Україні пізніше

Пізніше впродовж тижня - 28-29 січня - повсюди в Україні у денні години переважатиме плюсова температура повітря.

Прогноз температури повітря на четвер, 29 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

При цьому з 30 січня, згідно з інформацією Діденко, "розпочнеться зниження температури повітря до помірних та подекуди сильних морозів".

"Орієнтовно, чергове похолодання протримається до 4-го лютого", - розповіла фахівець.

Насамкінець вона зауважила, що поки що "в атмосферному меню - відлига".

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Крім того, начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха повідомила, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

