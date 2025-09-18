ua en ru
Последние теплые дни? Синоптик сказала, когда в Украине возможно резкое похолодание и даже снег

Четверг 18 сентября 2025 12:38
UA EN RU
Последние теплые дни? Синоптик сказала, когда в Украине возможно резкое похолодание и даже снег В Украине до конца месяца возможно резкое похолодание и местами - снег (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Исходя из имеющихся на сегодня погодных тенденций, уже до конца сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где - снеге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что известно о ближайшей синоптической перспективе

Согласно информации эксперта, уже завтра - в пятницу, 19 сентября - "антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины".

"Везде прояснит, разве что в западных областях местами возможны влажные остатки", - отметила Диденко.

Температура воздуха при этом "постепенно начнет подниматься".

"Завтра в течение дня +19+24 градуса", - уточнила синоптик.

В ближайшие выходные - 20-21 сентября - "повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода".

"Сухо, солнечно и +24+28 градусов", - сообщила специалист.

По ее словам, "такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели".

Когда в Украине возможно стремительное похолодание

Диденко признала, что не является сторонником долгосрочных прогнозов.

"Но определенные тенденции важно наблюдать, чтобы, собственно, выполнять свою основную работу - предупреждать о возможных синоптических изменениях. Это не исключает, наоборот, уточнения и ежедневные прогнозы погоды", - подчеркнула она.

Согласно ее данным, уже с 25-26 сентября погода в Украине может резко измениться.

"Карта, что внизу, показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это - субботний прогноз осадков (синее - дождь, розовое - снег)", - уточнила метеоролог.

Последние теплые дни? Синоптик сказала, когда в Украине возможно резкое похолодание и даже снегВ Украине вскоре возможен снег (карта: facebook.com/tala.didenko)

Эксперт отметила, что с 25-26 сентября теплая погода в Украине может смениться резким похолоданием.

"И поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - пояснила Диденко.

По ее словам, похолодание коснется всей Украины.

"Однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя. А другая фаза, снежная - лишь местами в западной части", - уточнила синоптик.

В завершение она отметила, что следующие выходные - 27-28 сентября - будут, скорее всего, холодными и влажными.

"Словом, смена сезонов - не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом. Но не забываем, что потом будет октябрь, который обязательно приведет за ручку еще одно милое "бабье лето", - подытожила Диденко.

Последние теплые дни? Синоптик сказала, когда в Украине возможно резкое похолодание и даже снегПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

Сегодня утром, 18 сентября, температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

Читайте также, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

