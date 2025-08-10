Откровенный террор: момент прилета по автовокзалу в Запорожье попал на видео
Российские оккупанты вечером, 10 августа, атаковали Запорожье КАБами. Один из прилетов, который был автовокзала, попал на видео.
Однако сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Отметим, что по городу было нанесено два удара авиабомбами. В обоих случаях зафиксированы повреждения.
"По двум адресам взрывной волной и обломками частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома", - информировали в ГСЧС.
В частности, один из ударов был по Центральному автовокзалу города. В результате прилета здание частично разрушено, а сам момент удара попал на видео.
"Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по Запорожью. Воскресенье. Выходной день. Город!!! Это террор. И надо называть все своими именами", - написал Федоров, добавив следующий кадр.
Также глава ОВА информировал, что второй удар был по клинике Запорожского медицинского университета.
По последним данным, в результате удара РФ по городу пострадало по меньшей мере 19 человек.
Также уже были опубликованы фото последствий прилета по вокзалу. Посмотреть их можно - в материале РБК-Украина.
Реакция Зеленского
Напомним, на атаку РФ по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что враг сегодня продолжил забирать жизни по всему периметру фронта и отметил, что никакие дедлайны на РФ не работают. Наоборот, Москва ищет путь, как убить Украину.
"Они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину. Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет", - добавил президент.