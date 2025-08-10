Откровенный террор: момент прилета по автовокзалу в Запорожье попал на видео

Российские оккупанты вечером, 10 августа, атаковали Запорожье КАБами. Один из прилетов, который был автовокзала, попал на видео.

Однако сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Отметим, что по городу было нанесено два удара авиабомбами. В обоих случаях зафиксированы повреждения.

"По двум адресам взрывной волной и обломками частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома", - информировали в ГСЧС.

В частности, один из ударов был по Центральному автовокзалу города. В результате прилета здание частично разрушено, а сам момент удара попал на видео.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по Запорожью. Воскресенье. Выходной день. Город!!! Это террор. И надо называть все своими именами", - написал Федоров, добавив следующий кадр.

Также глава ОВА информировал, что второй удар был по клинике Запорожского медицинского университета.

По последним данным, в результате удара РФ по городу пострадало по меньшей мере 19 человек.

Также уже были опубликованы фото последствий прилета по вокзалу. Посмотреть их можно - в материале РБК-Украина.