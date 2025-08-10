В Запорожье из-за ударов РФ пострадали 20 человек: в ГСЧС подвели итоги

В воскресенье вечером, 10 августа, город Запорожье был атакован авиабомбами. Из-за атаки пострадали два десятка человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Запорожья.

"По состоянию на 22:00 аварийно-спасательные работы на месте обстрела завершены. Продолжаются восстановительные работы коммунальных служб города", - говорится в сообщении. Чрезвычайники уточнили, в результате происшествия пострадали 20 человек. Одного из них спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций. В то же время там добавили, что количество пострадавших уточняется. "Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам... На месте происшествия работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города. От ГУ ГСЧС к ликвидации последствий привлекалось 44 спасателя и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.