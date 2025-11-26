Постоянные обыски, угрозы и обстрелы: Украине удалось вернуть еще группу детей из оккупации

Речь идет о подростках 13, 14 и 15 лет.

"15-летний парень и его 13-летняя сестра пережили постоянные обыски, угрозы и обстрелы. Когда россияне начали регулярно атаковать их село кассетными боеприпасами, один попал в их дом. К счастью, семья осталась жива". - сообщил Ермак.

Что касается 14-летнего парня, он три года жил с родственниками и не видел маму.

"Он учился онлайн в украинской школе. Когда оккупационная власть начала проверять детей, которые не ходят в российские школы, появилась угроза, что парня изымут из семьи", - добавил глава ОП.