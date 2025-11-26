Постійні обшуки, погрози й обстріли: Україні вдалося повернути ще групу дітей з окупації

Мова йде про підлітків 13, 14 і 15 років.

"15-річний хлопець і його 13-річна сестра пережили постійні обшуки, погрози й обстріли. Коли росіяни почали регулярно атакувати їхнє село касетними боєприпасами, один влучив у їхній будинок. На щастя, родина лишилась жива". - повідомив Єрмак..

Щодо 14-річного хлопця, він три роки жив з родичами та не бачив маму.

"Він вчився онлайн в українській школі. Коли окупаційна влада почала перевіряти дітей, що не ходять до російських шкіл, з’явилась загроза, що хлопця вилучать із сім’ї", - додав очільник ОП.