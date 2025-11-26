UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Постійні обшуки, погрози й обстріли: Україні вдалося повернути ще групу дітей з окупації

Ілюстративне фото: діти роками не бачились з родичами (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Мова йде про підлітків 13, 14 і 15 років.

"15-річний хлопець і його 13-річна сестра пережили постійні обшуки, погрози й обстріли. Коли росіяни почали регулярно атакувати їхнє село касетними боєприпасами, один влучив у їхній будинок. На щастя, родина лишилась жива". - повідомив Єрмак..

Щодо 14-річного хлопця, він три роки жив з родичами та не бачив маму.

"Він вчився онлайн в українській школі. Коли окупаційна влада почала перевіряти дітей, що не ходять до російських шкіл, з’явилась загроза, що хлопця вилучать із сім’ї", - додав очільник ОП.

 

Як працює ініціатива президента Bring Kids Back UA

Bring Kids Back UA - це українська державна ініціатива, спрямована на повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила з окупованих територій України.

Мета проєкту - ідентифікувати всіх викрадених дітей, домогтися їх повернення, забезпечити юридичний супровід, реабілітацію та підтримку сімей.

У рамках ініціативи працюють міжнародні переговорні механізми, гуманітарні місії, документування злочинів та співпраця з іноземними урядами й організаціями, включно з МКЧХ та ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з тимчасово окупованої Росією території 22-річного хлопця, який роками жив у страху примусової мобілізації.

Слід зазначити, що за весь час повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

