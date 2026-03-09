Поспішають перед виборами. Партія Орбана хоче терміново арештувати гроші Ощадбанку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

Законопроєкт, яким пропонується вважати заарештованими українські гроші та золото до закінчення процедури розслідування, подав до парламенту голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.

Він вже представив його на засіданні комітету угорського парламенту з нацбезпеки. Один із членів комітету, представник Фідес, розповів, що влада вивчає, як "мета і використання майна, яке перевозилося, можуть вплинути на національну безпеку".

Зі свого боку опозиційні депутати-члени комітету були незадоволені тим, що законопроєкт вирішили розглядати в прискореному режимі перед майбутніми парламентськими виборами. За їхніми словами, достатньої кількості часу для ознайомлення з такою ініціативою не було.

У відповідь Кочиш заявив, що перед виборами (12 квітня) парламент засідатиме кілька разів, тому ухвалити законопроєкт нібито потрібно терміново.

Комітет із нацбезпеки зрештою рекомендував парламенту розглянути законопроєкт у винятковому порядку й ухвалити його.