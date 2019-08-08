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Посольство США вкотре закликає РФ звільнити Балуха та Бекірова

Новини » Політика    08.08.2019 - 12:59
Посольство США вкотре закликає РФ звільнити Балуха та Бекірова
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Посольство США стурбоване станом здоров'я українських політв'язнів

Посольство США в Україні вкотре вимагає від Російської Федерації звільнити українських політв'язнів Едема Бекірова та Володимира Балуха. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

У посольстві стурбовані станом здоров'я українців.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія повинна негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в заяві.

Посольство США вкотре закликає РФ звільнити Балуха та Бекірова

Нагадаємо, Володимира Балуха  шостий раз помістили в штрафний ізолятор в російській колонії № 4 міста Торжок. 

"З кожним днем підірване голодовками і жорстокими умовами утримання в колонії стан здоров'я активіста погіршується, постійне перебування в штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди для його ослабленого здоров'я", - зазначають правозахисники.

Зазначимо, ймовірне транспортування політв'язня Едема Бекірова до Красноперекопська може мати фатальні наслідки для життя кримського татарина. 

Крім того, РБК-Україна писало, що 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

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Новини України Володимир БалухЕдем Бекіровполитзаключенные в РФСполучені Штати Америки
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