У Балуха погіршився стан здоров'я, - адвокат

Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

До політв'язню не допускають незалежного лікаря та психолога

В українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршився стан здоров'я. Про це повідомила Ольга Дінз, передає "Радіо Свобода".

За її словами, діагноз політв'язню ще не поставили. У Балуха болять нирки, посилилися набряки. Однак, за словами адвоката, незалежного лікаря та психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію досі не пускають.

Дінз повідомила про неможливість передати Балуху необхідні після голодування продукти, так як їх передача тепер обмежена у зв'язку з переведенням українського політв'язня в приміщення камерного типу.

"Нам вдалося тільки передати йому нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск спеціалістів лікаря і психолога в колонію, а також встановлюємо обставини, пов'язані з громадянством Балуха", - повідомила адвокат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 липня український полизаключенный Володимир Балух припинив голодування. Він припинив голодування після того, як росіяни виконали його вимогу і допустили українського консула.

Крім того, Володимир Балух заявляв, що вважає обмін "єдиним шансом вийти живим" з російської колонії.