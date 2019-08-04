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Балуха шостий раз помістили в штрафний ізолятор

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 00:47
Балуха шостий раз помістили в штрафний ізолятор
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Він пробуде там 15 діб

Українського активіста, політв'язня Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор в російській колонії № 4 міста Торжок. Про це повідомляє Кримська правозахисна група Facebook.

За інформацією родичів Балуха, його закрили в ШІЗО 30 липня, і він пробуде там 15 діб.

"За чотири місяці перебування Володимира Балуха в колонії Торжка, його шостий раз закривають в ШІЗО, намагаючись зломити його. З кожним днем підірване голодовками і жорстокими умовами утримання в колонії стан здоров'я активіста погіршується, постійне перебування в штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди для його ослабленого здоров'я", - зазначають правозахисники.

Вони додають, що відповідальність за життя і здоров'я Балуха лежить на Російської Федерації, включаючи адміністрацію колонії, і особисто начальника колонії Олександра Ножкіна.

Балуха шостий раз помістили в штрафний ізолятор

Раніше адвокат Ольга Дінз повідомила, що у Володимира Балуха різко погіршився стан здоров'я.

РБК-Україна повідомляло, що 5 липня український полизаключенный Володимир Балух припинив голодування після того, як росіяни виконали його вимогу і допустили українського консула.

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Новини України Володимир Балух
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