Посольство США вновь призывает РФ освободить Балуха и Бекирова

Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Посольство США обеспокоено состоянием здоровья украинских политзаключенных

Посольство США в Украине в очередной раз требует от Российской Федерации освободить украинских политзаключенных Эдема Бекирова и Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве обеспокоены состоянием здоровья украинцев.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных", - говорится в заявлении.

Напомним, Владимира Балуха шестой раз поместили в штрафной изолятор в российской колонии № 4 города Торжок.

"С каждым днем подорваное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное пребывание в штрафном изоляторе может нанести непоправимый вред для его ослабленного здоровья", - отмечают правозащитники.

Отметим, вероятная транспортировка политзаключенного Эдема Бекирова в Красноперекопск может иметь фатальные последствия для жизни крымского татарина.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.