Бекіров не встає з ліжка через проблеми зі спиною, - адвокат

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладін)

У Бекірова сталося защемлення нерву в хребті

Адвокат Олексій Ладін повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують в Сімферопольському СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката, в Бекірова сталося защемлення нерву в хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка. Ладін додав, що політв'язень відчуває сильні болі в спині.

"Я спробував сьогодні (22 липня - ред.) відвідати Едема Бекірова в камері медчастини СІЗО, але він не зміг встати з ліжка, тому що в нього дуже сильно болить спина. Я відразу ж звернувся до медчастини. Медпрацівник до нього зайшов і Бекіров підтвердив, що в нього затиснуло нерв в хребті. Чому це сталося я наразі не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", - розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше омбудсмен в окупованому Росією Криму Людмила Лубіна заявила, що подасть клопотання слідству про переведення українського політв'язня Едема Бекірова з СІЗО під домашній арешт. Російський омбудсмен додала, що раніше вже відправляла подібне клопотання.

РБК-Україна писало, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують в медчастині СІЗО в окупованому Сімферополі, знову погіршився. Адвокат зазначав, що Бекіров відчуває біль у серці та сильні судоми.