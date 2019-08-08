Етапування Бекірова може мати фатальні наслідки, - Денісова

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Денісова заявила, що Росія не виконує рішення ЄСПЛ по Бекірову

Ймовірне транспортування політв'язня Едема Бекірова до Красноперекопська може мати фатальні наслідки для життя кримського татарина. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Денісова заявила, що рішення Європейського суду з прав людини зобов’язує уряд Росії негайно помістити Едема Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів. Натомість, РФ це рішення не виконує

"Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальшого тримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини", - заявила український омбудсмен.

Додамо, що сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Бекірову.

Нагадаємо, Бекірова змушували свідчити проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, лідера кримських татар Мустафи Джемільова і кримськотатарського бізнесмена Ленура Іслямова про те, що вони готували теракт в Криму. Бекірову з інвалідністю першої групи був поставлений ультиматум, ціна якого - людське життя.

Крім того, РБК-Україна писало, що 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.