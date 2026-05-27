Ежедневно или раз в 2-3 недели? Как часто РФ способна повторять массированные атаки

18:04 27.05.2026 Ср
4 мин
Может ли враг "ставить на повтор" ночь 24 мая?
Мария Кучерявец
Ежедневно или раз в 2-3 недели? Как часто РФ способна повторять массированные атаки Фото: последствия массированной российской атаки на Киев 24 мая (Getty Images)
После одного из самых массированных обстрелов столицы Кремль перешел к дипломатическому давлению, запугивая западный дипкорпус "системными ударами" по Киеву. В то же время Украина заявляет о критическом дефиците ПВО.

Способна ли Россия превратить свои угрозы в ежедневный террор, с какой периодичностью враг может повторять массированные атаки и станет ли использование ракет "Орешник" регулярным, - в материале РБК-Украина.

Предыстория: одна из самых массированных атак по Киеву и ультиматум Кремля

В ночь на 24 мая, во время которого враг использовал почти всю имеющуюся номенклатуру вооружения - от "Шахедов" до баллистических "Кинжалов", "Цирконов" и даже "Орешника", - Москва прибегла к очередному шантажу.

МИД РФ выступил с ультиматумом, заявив о начале "системных ударов" по Киеву, и призвал иностранных дипломатов срочно покинуть город. Глава российского МИД Сергей Лавров даже позвонил госсекретарю США Марко Рубио, чтобы официально передать это предупреждение для президента Дональда Трампа.

Украина в ответ назвала заявления РФ запугиванием и шантажом, который не сработает. Европейский Союз четко заявил, что западные дипломаты не покинут украинскую столицу.

Действительно ли РФ способна на системные массированные атаки и какую игру ведет Кремль - РБК-Украина расспросило у экспертов.

С какой периодичностью возможны массированные обстрелы?

Эксперты сходятся во мнении, что возможности России по непрерывным массированным ударам ограничены ее промышленной базой. Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) Антон Земляной отмечает: враг фактически "проедает" ракеты сразу после их изготовления.

"Россияне используют то количество ракет, которое изготавливают. Например, производство "Искандер-М" составляет около 60 единиц в месяц, а во время весенних атак они потратили около 150. То есть они не могут наращивать темпы для ежедневных ударов", - объясняет Земляной.

По оценкам аналитика, массированные атаки возможны, но с периодичностью в две-три недели, необходимой для накопления средств.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло подтверждает этот тезис, подчеркивая риски безопасности для самого агрессора.

"Каждая атака требует накопления сил, а сосредоточение большого количества оружия в одном месте несет риск ответного удара от Сил обороны. Поэтому в среднем они могут наносить удары раз в три недели", - отмечает Жмайло.

В целом, как говорит эксперт, РФ способна производить до 200 ракет в месяц (вся номенклатура: Х-101, баллистика, аэробаллистика и крылатые ракеты).

Могут ли удары "Орешником" стать регулярными?

Относительно ракет баллистической ракеты средней дальности "Орешник", эксперт Антон Земляной отмечает, что хотя с начала 2026 года зафиксировано уже два удара (первый был в 2024-м), о системности речь не идет.

"Их изготавливают в единичных экземплярах. Использование возможно сугубо в пропагандистских целях - возможно, раз в полгода для морального эффекта и создания "картинки победы" для российского генералитета и внутреннего потребителя", - говорит собеседник

"Что касается других ракет, того же "Циркона" или "Оникса", их применение возможно, возможно даже немножко чаще, чем было до этого", - предполагает Земляной.

Данное вооружение враг держит в частности в стратегическом резерве на случай потенциального конфликта с НАТО. Ранее ГУР сообщало о планах РФ производить до 10 "Цирконов" в месяц, но реальные темпы упали до 3 ракет в месяц. За два года они изготовили около 200 единиц. Их использование в будущем возможно, но это будут единичные, а не массовые случаи.

Какие цели преследует Москва?

Эксперты выделяют несколько стратегических целей Кремля:

  • Психологическое давление на Запад - запугать партнеров, чтобы они давили на Киев ради "мира" на условиях Москвы.
  • Информационная "победа" - попытка заставить дипломатов уехать из Киева. Если западные посольства покинут столицу, Россия будет использовать это в пропаганде: "Украину покинули все, она коллапсирует".
  • Снятие ответственности - предупреждая об ударах, РФ пытается легитимизировать повреждения дипучреждений, возлагая вину на страны, которые "не прислушались к призывам".

"Они постоянно ищут наше слабое место. Если в 2024 году они давили числом, то сейчас пытаются перевернуть шахматную доску информационными операциями, чтобы компенсировать отсутствие стратегических успехов на поле боя", - подытожил Дмитрий Жмайло.

Напомним, что на фоне воздушных атак РФ президент Владимир Зеленский направил срочное письмо к американскому лидеру Дональду Трампу, предупредив о критической нехватке систем ПВО и ракет к ней. Прежде всего речь идет о средствах перехвата баллистики.

Добавим, что Европейский союз вызвал поверенного в делах РФ из-за угроз страны-агрессора бить по Киеву и "рекомендации по эвакуации" иностранных дипломатов.

