ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Посольство США в Израиле прекращает работу из-за бомбежек Ирана: озвучены сроки

Среда 18 июня 2025 06:17
UA EN RU
Посольство США в Израиле прекращает работу из-за бомбежек Ирана: озвучены сроки Иллюстративное фото: посольство США в Израиле не будет работать (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Посольство США в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского дипломатического учреждения в Израиле.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) по пятницу (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве", - сказано в заявлении.

В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.

"Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы оповестим граждан США, если появится дополнительная информация о вариантах выезда", - добавили в посольстве.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". ЦАХАЛ атаковал объекты, которые связаны с военной и ядерной инфраструктурой Ирана.

В ответ Тегеран начал запускать ракеты по Израилю. 15 июня из-за атаки баллистическими ракетами и дронами погибли как минимум 12 человек.

На фоне обострения ситуации в сфере безопасности Кипр получил запрос о помощи с эвакуацией граждан Португалии и Словакии с Ближнего Востока.

В то же время, посольство Китая в Израиле призвало своих граждан срочно покинуть страну через наземные пограничные переходы, поскольку авиасообщение со страной прекращено.

Другие страны также предупредили своих граждан о сложной ситуации в сфере безопасности и рассказали о возможности эвакуации через пункты пропуска в сторону Иордании и Египта.

Среди таких государств оказалась и Украина. Министерство иностранных дел порекомендовало гражданам покинуть Иран и Израиль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде