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Посольство США в Ізраїлі припиняє роботу через бомбардування Ірану: озвучено терміни

Середа 18 червня 2025 06:17
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Посольство США в Ізраїлі припиняє роботу через бомбардування Ірану: озвучено терміни Ілюстративне фото: посольство США в Ізраїлі не працюватиме (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Посольство США в Єрусалимі не працюватиме щонайменше до 20 червня на тлі безпекової ситуації через обстріли Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американської дипломатичної установи в Ізраїлі.

"З огляду на ситуацію з безпекою і відповідно до вказівок Служби тилу Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде зачинено відзавтра (середа, 18 червня) до п'ятниці (20 червня). Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві", - ідеться в заяві.

У дипустанові зазначили, що до теперішнього моменту не мають інформації про необхідність у наданні допомоги американцям у виїзді з Ізраїлю.

"Державний департамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним особам у виїзді з кризових зон. Ми сповістимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду", - додали в посольстві.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ". ЦАХАЛ атакував об'єкти, які пов'язані з військовою та ядерною інфраструктурою Ірану.

У відповідь Тегеран почав запускати ракети по Ізраїлю. 15 червня через атаку балістичними ракетами і дронами загинули щонайменше 12 осіб.

На тлі загострення безпекової ситуації Кіпр отримав запит про допомогу з евакуацією громадян Португалії та Словаччини з Близького Сходу.

Водночас посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново покинути країну через наземні прикордонні переходи, оскільки авіасполучення з країною припинено.

Інші країни також попередили своїх громадян про складну безпекову ситуацію і розповіли про можливість евакуації через пункти пропуску в бік Йорданії та Єгипту.

Серед таких держав опинилася й Україна. Міністерство закордонних справ порекомендувало громадянам покинути Іран та Ізраїль.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
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