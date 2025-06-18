Посольство США в Ізраїлі припиняє роботу через бомбардування Ірану: озвучено терміни

Посольство США в Єрусалимі не працюватиме щонайменше до 20 червня на тлі безпекової ситуації через обстріли Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американської дипломатичної установи в Ізраїлі.

"З огляду на ситуацію з безпекою і відповідно до вказівок Служби тилу Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде зачинено відзавтра (середа, 18 червня) до п'ятниці (20 червня). Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві", - ідеться в заяві.

У дипустанові зазначили, що до теперішнього моменту не мають інформації про необхідність у наданні допомоги американцям у виїзді з Ізраїлю.

"Державний департамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним особам у виїзді з кризових зон. Ми сповістимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду", - додали в посольстві.