"Конфликт обостряется": Китай призвал своих граждан срочно покинуть Израиль
Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан незамедлительно вернуться домой или покинуть страну через наземные пограничные переходы. В заявлении сказано, что ситуация с безопасностью на фоне атак Ирана ухудшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"В настоящее время израильско-иранский конфликт продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а число жертв среди гражданского населения растет, что еще больше усугубляет ситуацию с безопасностью", — предупредило посольство в уведомлениях, которые рассылались в WeChat.
Гражданам Китая порекомендовали покинуть Израиль через через сухопутный переход на границе с Иорданией, так как воздушное пространство страны остается закрытым.
В свою очередь, посольство Аргентины в Израиле также напомнило своим гражданам о возможности эвакуации в Иорданию.
"Как известно общественности, аэропорт Бен-Гурион закрыт до дальнейшего уведомления. В настоящее время возможны варианты отправления по суше: в Иорданию или Египет. Кроме того, есть возможность добраться на пароме до Кипра, хотя эта возможность пока недоступна для широкой публики", - сказано в заявлении.
Конфликт между Израилем и Ираном
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Цели, атакованные ЦАХАЛ, связаны с военной и ядерной инфраструктурой Исламской Республики.
В ответ Иран начал запускать ракеты по Израилю. 15 июня из-за атаки баллистическими ракетами и дронами пострадали города Бат-Ям, Тамра и Реховот, погибли как минимум 12 человек.
Министр иностранных дел Константинос Комбос сообщил о просьбах к его стране в оказании помощи с эвакуацией граждан Португалии и Словакии.
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