"Конфликт обостряется": Китай призвал своих граждан срочно покинуть Израиль

Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан незамедлительно вернуться домой или покинуть страну через наземные пограничные переходы. В заявлении сказано, что ситуация с безопасностью на фоне атак Ирана ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"В настоящее время израильско-иранский конфликт продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а число жертв среди гражданского населения растет, что еще больше усугубляет ситуацию с безопасностью", — предупредило посольство в уведомлениях, которые рассылались в WeChat.

Гражданам Китая порекомендовали покинуть Израиль через через сухопутный переход на границе с Иорданией, так как воздушное пространство страны остается закрытым.

В свою очередь, посольство Аргентины в Израиле также напомнило своим гражданам о возможности эвакуации в Иорданию.

"Как известно общественности, аэропорт Бен-Гурион закрыт до дальнейшего уведомления. В настоящее время возможны варианты отправления по суше: в Иорданию или Египет. Кроме того, есть возможность добраться на пароме до Кипра, хотя эта возможность пока недоступна для широкой публики", - сказано в заявлении.