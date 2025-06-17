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В МИД рекомендовали украинцам покинуть Израиль и Иран: как это можно сделать

Вторник 17 июня 2025 14:19
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В МИД рекомендовали украинцам покинуть Израиль и Иран: как это можно сделать Фото: в МИД рекомендовали украинцам покинуть Израиль и Иран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве иностранных дел рекомендуют гражданам Украины в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", - отметили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что всем гражданам Украины, которые находятся на территории этих стран, следует сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, а также всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Посольства Украины в Израиле и Иране формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан. Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Украины.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, безотлагательно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в частности тем, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов. В ответ, уже вечером 13 июня, Иран выпустил несколько ракет по территории Израиля.

В воскресенье, 15 июня, в результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

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