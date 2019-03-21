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У посольстві США зробили заяву щодо націоналізації ПриватБанку

Новини » Політика    21.03.2019 - 15:16
У посольстві США зробили заяву щодо націоналізації ПриватБанку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Націоналізацію вважають важливою у боротьбі з корупцією в Україні

Посольство США в Україні назвало націоналізацію ПриватБанку важливим етапом у боротьбі з корупцією. Про це повідомляяє РБК-Україна з посиланням на Twtter посольства. 

У посольстві наголосили, що націоналізація ПриватБанку була важливою для проведення економічних реформ в Україні.

"Ми пильно стежимо за розвитком подій стосовно ПриватБанку. Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.

У посольстві США зробили заяву щодо націоналізації ПриватБанку

Зазначимо, раніше Коломойський програв апеляційний суд щодо діяльності ПриваБанку перед банкрутством.

Раніше український бізнесмен і олігарх Ігор Коломойський заявив, що не розглядає вибори президента України  як можливість "помститися" за націоналізацію ПриватБанку

РБК-Україна писало. що американське детективне агентство Kroll за результатами розслідування підтвердило, що ПриватБанк був об'єктом численних махінацій, що призвело до збитків фінансової установи на суму 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Коломойський оскаржив у суді націоналізацію ПриватБанку. Згідно з матеріалами справи, він і підконтрольна йому компанія просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "ПриватБанку", який укладено між Україною в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які станом на 21.12.2016 були власниками акцій. Проте Господарський суд Києва не задовільнив позов.

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