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Коломойський не розглядає вибори як можливість "помсти" за ПриватБанк

Новини » Вибори 2019    05.03.2019 - 11:34
Коломойський не розглядає вибори як можливість "помсти" за ПриватБанк
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський заявив, що не намагається помститися Петру Порошенку

Український бізнесмен і олігарх Ігор Коломойський не розглядає вибори президента України 2019 як можливість "помститися" за націоналізацію "ПриватБанку". Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

В інтерв'ю Коломойський заперечує, що підтримуючи деяких кандидатів, він намагається помститися чинному президенту Петру Порошенку за націоналізацію "ПриватБанку". Він також зазначив, що готовий повернути всі виведені за версією української влади кошти, якщо вона зможе довести, на які рахунки вони були виведені.

 

Нагадаємо, раніше Коломойський оскаржив у суді націоналізацію ПриватБанку. Згідно з матеріалами справи, він і підконтрольна йому компанія просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "ПриватБанку", який укладено між Україною в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які станом на 21.12.2016 були власниками акцій. Проте Господарський суд Києва дійшов висновку, що позовну заяву слід залишити без руху, поки позивач не усуне недоліки в заяві.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню.

 

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