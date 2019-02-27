Коломойський оскаржив у суді націоналізацію ПриватБанку

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Господарський суд міста Києва поки що відмовився розглядати справу

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський та компанія TRIANTAL INVESTMENTS LTD подали позов до Міністерства фінансів України і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо націоналізації банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія просять визнати недійсним договор купівлі-продажу акцій "ПриватБанк" , який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які станом на 21.12.2016 були власниками акцій.

Однак Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу час для усунення недоліків, встановлених при поданні позовної заяви.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова у лютому заявила, що ймовірна зміна політичної ситуації в Україні в результаті виборів 2019 жодним чином не вплине на долю націоналізованого "ПриватБанку".