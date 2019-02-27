ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський оскаржив у суді націоналізацію ПриватБанку

Новини » Економіка    27.02.2019 - 14:30
Коломойський оскаржив у суді націоналізацію ПриватБанку
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Господарський суд міста Києва поки що відмовився розглядати справу

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський та компанія TRIANTAL INVESTMENTS LTD подали позов до Міністерства фінансів України і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо націоналізації банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія просять визнати недійсним договор купівлі-продажу акцій "ПриватБанк" , який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які станом на 21.12.2016 були власниками акцій.

Однак Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу час для усунення недоліків, встановлених при поданні позовної заяви.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова у лютому заявила, що ймовірна зміна політичної ситуації в Україні в результаті виборів 2019 жодним чином не вплине на долю націоналізованого "ПриватБанку".

У НБУ розповіли про долю націоналізованого ПриватБанку після виборів Суд у Гаазі визнав право ПриватБанку на компенсацію за окупацію Криму
Новини України ПриватБанкнационализацияКоломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся