У НБУ розповіли про долю націоналізованого ПриватБанку після виборів

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зворотній відлік вже неможливий

Ймовірна зміна політичної ситуації в Україні в результаті виборів 2019 жодним чином не вплине на долю націоналізованого "ПриватБанку". Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Рожкова відзначила, що рішення про націоналізацію "ПриватБанку" мало бути прийняте набагато раніше, ніж у грудні 2016 року.

"На момент прийняття цього рішення банк був з негативним капіталом і, фактично, без ліквідності. Тобто, це був неплатоспроможний банк. Зворотні відліки неможливі. Його можна було або ліквідувати, але тоді ми б обрушили всю фінансову систему країни, або ж прийняти рішення про націоналізацію. Рішення про входження держави в капітал виявилося найбільш правильним і справедливим", - сказала вона.

Рожкова нагадала, що Національний банк судиться в Україні з майновими поручителями за непогашеним рефінансуванням "ПриватБанку," які пов'язані з екс-власником. "Так ось, ми виграли вже 22 справи на загальну суму 1,2 млрд грн. За 17 рішеннями вже розпочато процедуру стягнення заставного майна. За іншими справами потрібно пройти всі судові інстанції", - сказала вона.

На її переконання, зміна політичної ситуації в Україні жодним чином не вплине на розгляд справ Лондоні або в Швейцарії, куди НБУ подав позов проти колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського, на підставі того, що він фінансовий поручитель за непогашеним кредитом рефінансування.

"Ці справи будуть йти своєю чергою незалежно від політичної ситуації", - сказала вона.

Нагадаємо, чистий прибуток націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склала 11,67 млрд грн. Таким чином, "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав за рік чистий прибуток.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада 2018 року націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.