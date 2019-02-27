Коломойський програв суд щодо діяльності ПриваБанку перед банкрутством

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Колишній співвласник банку намагався захистити власну честь і гідність

Київський апеляційний суд апеляційну скаргу Ігоря Коломойського залишив без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін. Про це в коментарі РБК-Україна розказали в прес-центрі НБУ.

Таким чином, суд підтвердив рішення першої інстанції щодо відсутності підстав для розгляду позову Коломойського до деяких осіб про визнання недостовірною і такого, що принижує честь та гідність заяву Олександра Шлапака щодо деяких операцій банку в жовтні-листопаді 2016 року.

"Позавчора, 25.02.2019, Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу Коломойського на ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/64933/17 за його позовом до НБУ та інших п'яти відповідачів, за участю більш ніж 50 третіх осіб про визнання недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Коломойського та спростування такої інформації. Цією ухвалою судом першої інстанції визнано позов таким, що носить очевидно штучний характер, та залишено його без розгляду", - повідомили в НБУ.

Зазначається, що судом першої інстанції розцінено дії, що вчинялися представниками позивача під час проведення підготовчого засідання, такими що спрямовані на затягування та перешкоджання розгляду справи та, відповідно, є зловживанням процесуальними правами.

"За наслідками розгляду апеляційної скарги Київський апеляційний суд вирішив апеляційну скаргу Коломойського залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.

Відзначимо, Олександр Шлапак очолював "ПриватБанк" після його націоналізації - у 2017 році.