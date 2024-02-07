Посол США об утреннем обстреле: Украина нуждается в нашей помощи по безопасности сейчас

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех", - заявила она.

Она подчеркнула, что США нельзя терять времени.

"Украина нуждается в нашей помощи по безопасности сейчас", - добавила посол.

Ночная атака 7 февраля

В ночь на среду во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

Как сообщалось, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Уже утром в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что войска РФ запустили в ночь на 7 февраля по Украине 15 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых 12 сбили силами и средствами ПВО.

Кроме того, ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов.

Около пяти в восточных и южных областях Украины объявили тревогу. Впоследствии стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Впоследствии взрывы прогремели также в Киевской области и Черкасской области.

Также взрывы прогремели в Киеве. В частности, в Днепровском районе сообщалось о пострадавших, а в Голосеевском – начался пожар в многоэтажке.

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