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В Киевской области раздались взрывы

Среда 07 февраля 2024 06:56
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В Киевской области раздались взрывы Фото: в Киевской области раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области во время вражеской ракетной атаки раздались взрывы утром в среду, 7 февраля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Взрывы были слышны в области из-за ракетной атаки врага, вероятно, с применением ракет Х-101/555.

Перед тем местные власти призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Позже в Воздушных силах заявили о фиксации новых ракет по направлению к столице.

"Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО", - говорится в объявлении Киевской городской военной администрации.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Напомним, сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.. Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

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