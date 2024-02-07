Ночью россияне запустили по Украине 15 "Шахедов": сколько ПВО удалось сбить

Российские захватчики в ночь на 7 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Большая часть вражеских беспилотников удалось сбить силами и средствами ПВО Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131"", - рассказали в военном командовании в утренней сводке.

Отмечается, что из этого количества вражеских воздушных целей ПВО было уничтожено 12 "Шахедов".

Пока не уточняется, где именно велась боевая работа по отражению этой воздушной атаки.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на среду в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.