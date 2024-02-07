ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью россияне запустили по Украине 15 "Шахедов": сколько ПВО удалось сбить

Среда 07 февраля 2024 07:25
UA EN RU
Ночью россияне запустили по Украине 15 "Шахедов": сколько ПВО удалось сбить Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитых вражеских "Шахедах" этой ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики в ночь на 7 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Большая часть вражеских беспилотников удалось сбить силами и средствами ПВО Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131"", - рассказали в военном командовании в утренней сводке.

Отмечается, что из этого количества вражеских воздушных целей ПВО было уничтожено 12 "Шахедов".

Пока не уточняется, где именно велась боевая работа по отражению этой воздушной атаки.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на среду в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Атака дронов
NEWS
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить