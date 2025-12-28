ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина готова отвести войска при условии зеркального шага России, - FT

США, Воскресенье 28 декабря 2025 18:11
UA EN RU
Украина готова отвести войска при условии зеркального шага России, - FT Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Украина готова создать демилитаризованную зону, если Россия пойдет на такой же шаг. В обмен страна ожидает четких гарантий безопасности и поддержки союзников в случае нарушения договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия согласится на аналогичный шаг", - заявил европейским лидерам президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 27 декабря, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Взамен Украина ожидает четкие гарантии безопасности, определяющие действия союзников в случае нарушения Москвой мирных договоренностей.

По данным издания, президент подчеркнул необходимость стабильного финансирования ВСУ, развития противовоздушной обороны и присутствия европейских войск в Украине.

По территориальным вопросам, решение возможно только после референдума, проведенного в мирных и безопасных условиях. Отдельно Зеленский предлагает передать Запорожскую АЭС под международный контроль, а произведенную электроэнергию распределять по обе стороны фронта.

В то же время он отметил, что не ожидает полной готовности России к компромиссам, однако хочет, чтобы США и союзники давили на Москву для достижения реальных результатов.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, Зеленский анонсировал визит в США 28 декабря, где встретится с Дональдом Трампом. По сообщениям СМИ, ожидаются существенные разногласия в подходах к мирному плану, разработанному с участием Москвы и США.

Во время встречи с Трампом украинский президент планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.

Европейские лидеры присоединятся к переговорам онлайн. Встреча состоится в 20:00 по киевскому времени, украинская делегация уже прибыла в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Вооруженные силы Украины
Новости
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну