Украина готова отвести войска при условии зеркального шага России, - FT
Украина готова создать демилитаризованную зону, если Россия пойдет на такой же шаг. В обмен страна ожидает четких гарантий безопасности и поддержки союзников в случае нарушения договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия согласится на аналогичный шаг", - заявил европейским лидерам президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 27 декабря, сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Взамен Украина ожидает четкие гарантии безопасности, определяющие действия союзников в случае нарушения Москвой мирных договоренностей.
По данным издания, президент подчеркнул необходимость стабильного финансирования ВСУ, развития противовоздушной обороны и присутствия европейских войск в Украине.
По территориальным вопросам, решение возможно только после референдума, проведенного в мирных и безопасных условиях. Отдельно Зеленский предлагает передать Запорожскую АЭС под международный контроль, а произведенную электроэнергию распределять по обе стороны фронта.
В то же время он отметил, что не ожидает полной готовности России к компромиссам, однако хочет, чтобы США и союзники давили на Москву для достижения реальных результатов.
Встреча Зеленского с Трампом
Напомним, Зеленский анонсировал визит в США 28 декабря, где встретится с Дональдом Трампом. По сообщениям СМИ, ожидаются существенные разногласия в подходах к мирному плану, разработанному с участием Москвы и США.
Во время встречи с Трампом украинский президент планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.
Европейские лидеры присоединятся к переговорам онлайн. Встреча состоится в 20:00 по киевскому времени, украинская делегация уже прибыла в США.