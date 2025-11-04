Посол США при НАТО Уитакер в Киеве: война должна закончиться, мир возможен благодаря Трампу

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер прибыл с официальным визитом в Киев во вторник, 4 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
Уиткер уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал после этого заявление относительно войны в Украине.
"Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", - написал Уитакер.
Стоит напомнить, что накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Во время своего визита он возглавил делегацию Североатлантического альянса.
Также известно, что посол США при НАТО уже встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем.
Шмыгаль рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров.
Ранее Уитакер заявлял, что возможные поставки ракет Tomahawk Украине, а также запрет "теневого флота" РФ могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.
"Возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие вещи, включая важную энергетическую инфраструктуру в России", - заявил Уитакер.
Также, по его словам, президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против РФ. Они заставят российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.
По мнению посла США в НАТО, это только начало.
"Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - сообщил он.