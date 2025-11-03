ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Посол США при НАТО впервые приехал в Украину: вместе с ним делегация Альянса

Киев, Понедельник 03 ноября 2025 21:02
UA EN RU
Посол США при НАТО впервые приехал в Украину: вместе с ним делегация Альянса Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер и министр обороны Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер находится с визитом в Украине. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава Минобороны рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров.

Также основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от российских атак.

По словам Шмыгаля, внимание послов акцентировали на эшелонированной защите неба, речь о ракетах для ПВО, дронах-перехватчиках и радарах.

Министр рассказал, что сейчас Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться своим опытом для построения противовоздушной защиты с государствами-союзниками.

Как отметил Шмыгаль, он поблагодарил послов стран-партнеров при НАТО за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны, а также за участие в инициативе PURL, в рамках которой для украинских воинов покупают американское оружие.

Стоит заметить, что это первый визит Уитакера в Украину.

Визит Бессента

По состоянию на сейчас самым высокопоставленным чиновником администрации президента США Дональда Трампа, который посещал Украину с начала второго его президентского срока, является министр финансов Скотт Бессент.

Он приезжал в Украину, чтобы представить сделку по редкоземельным металлам.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, Бессент хотел, чтобы Украина сразу подписала такую сделку, но этого не произошло так быстро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев НАТО Соединенные Штаты Америки
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа