Посол США при НАТО впервые приехал в Украину: вместе с ним делегация Альянса

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер находится с визитом в Украине. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

Глава Минобороны рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров.

Также основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от российских атак.

По словам Шмыгаля, внимание послов акцентировали на эшелонированной защите неба, речь о ракетах для ПВО, дронах-перехватчиках и радарах.

Министр рассказал, что сейчас Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться своим опытом для построения противовоздушной защиты с государствами-союзниками.

Как отметил Шмыгаль, он поблагодарил послов стран-партнеров при НАТО за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны, а также за участие в инициативе PURL, в рамках которой для украинских воинов покупают американское оружие.

Стоит заметить, что это первый визит Уитакера в Украину.