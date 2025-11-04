Посол США при НАТО Вітакер у Києві: війна має закінчитися, мир можливий завдяки Трампу

Віткер вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та зробив після цього заяву щодо війни в України.

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - написав Вітакер.

Варто нагадати, що напередодні Вітакер вперше прибув до України. Під час свого візиту він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Також відомо, що посол США при НАТО вже зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Шмигаль розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому Генштаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів.