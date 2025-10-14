ua en ru
Поставки Tomahawk Украине могут подтолкнуть Путина к переговорам, - Уитакер

Вторник 14 октября 2025 18:06
UA EN RU
Поставки Tomahawk Украине могут подтолкнуть Путина к переговорам, - Уитакер Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Возможные поставки ракет Tomahawk Украине, а также запрет "теневого флота" РФ могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По его словам, вероятность удара вглубь РФ ракетами Tomahawk, а также многие другие вещи могут изменить расчеты Путина относительно войны в Украине.

"Возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие вещи, включая важную энергетическую инфраструктуру в России", - заявил Уитакер.

Он отметил также, что сейчас россияне скорее всего не готовы отказаться от своих максималистских целей, но все может измениться.

"Посмотрим, смогут ли такие шаги, как блокирование "теневого флота", поставки Tomahawk и другие способы давления на Владимира Путина заставить Россию договариваться о мире. Если кто-то и может это сделать, то это президент Трамп", - сообщил посол США при НАТО.

Уитакер также отметил, что война и убийства должны закончиться, и для этого обе стороны должны сесть за стол переговоров.

Поставки Tomahawk Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне уже 17 октября. Стороны обсудят также возможную поставку ракет Tomahawk Украине.

О возможных поставках Tomahawk Украине начали активно говорить в прошлом месяце, после поездки Зеленского в Нью-Йорк.

Трамп долго не давал никакой конкретики касаемо отправок Tomahawk Киеву, однако накануне он заявил, что готов на такой шаг, но прежде поговорит с Путиным.

Россия отреагировала на возможные поставки дальнобойных ракет Украине - глава Кремля Владимир Путин пригрозил США "ухудшением отношений" и заявил об усилении ПВО России.

При этом угрозы Зеленского ударить ракетами Tomahawk по Кремлю он назвал "шантажом и понтами".

