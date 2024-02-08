Посол в Нидерландах рассказал, получит ли Украина истребители F-16 в этом году

Украина получит истребители F-16 от Нидерландов уже в этом году, однако точного срока поставок не называют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича в интервью "Укринформу" .

"Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов - ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем", - сказал Карасевич.

В то же время, известно точное количество истребителей, которые Украина получит от Нидерландов.

"Об этом говорили и госпожа Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, которые уже готовятся для передачи Украине, и дополнительные 6, о которых недавно было объявлено", - сказал посол.

Также он отметил, что, кроме истребителей, которые Нидерланды предоставят Украине, еще 18 самолетов нидерландские партнеры передают в тренировочный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.

"И из этих 18 истребителей 5 уже находятся в Румынии. Поэтому мы говорим о 42 истребителях F-16, которые Нидерланды предоставляют для приближения победы Украины", - добавил Карасевич.

Посол также отметил, что Нидерланды выделяют Украине 122 млн. евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году. А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.