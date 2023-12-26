Первая группа украинских пилотов в Дании приступила к тренировкам на F-16

Фото: украинские пилоты в Дании приступили к учениям на F-16 (GettyImages)

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.