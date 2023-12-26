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Первая группа украинских пилотов в Дании приступила к тренировкам на F-16

Дания, Вторник 26 декабря 2023 09:07
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Первая группа украинских пилотов в Дании приступила к тренировкам на F-16 Фото: украинские пилоты в Дании приступили к учениям на F-16 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.

Как сообщает издание, тренировки начались в августе, они касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии на английском языке.

Отмечается, что группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей. Еще десять украинских пилотов-стажеров приняли участие в языковой подготовке и остаются в Великобритании.

Они продолжат физическую и практическую базовую летную подготовку. Кроме того, изучат авиационную медицину.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. В свою очередь во время переговоров президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение относительно этих самолетов.

Добавим, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они не уступали по параметрам российской авиации.

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