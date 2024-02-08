Посол у Нідерландах розповів, чи отримає Україна винищувачі F-16 цього року
Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів вже цього року, однак точного терміну постачання не називають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Нідерландах Олександра Карасевича в інтерв'ю "Укрінформу".
"Дійсно, пані Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо", - сказав Карасевич.
Водночас відома точна кількість винищувачів, які Україна отримає від Нідерландів.
"Про це говорили й пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткові 6, про які нещодавно було оголошено", - сказав посол.
Також він зазначив, що окрім винищувачів, які Нідерланди нададуть Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів.
"І з цих 18 винищувачів 5 вже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України", - додав Карасевич.
Посол також зазначив, що Нідерланди виділяють Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.
F-16 для України
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.
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