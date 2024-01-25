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Партнеры готовы предоставить F-16, но Украине нужно завершить подготовку, - Игнат

Киев, Четверг 25 января 2024 10:08
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Партнеры готовы предоставить F-16, но Украине нужно завершить подготовку, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Партнеры готовы передать Украине многоцелевые истребители F-16. Но Украине необходимо завершить подготовительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что для передачи F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура, инженеры и "другие факторы, о которых меньше говорят".

"Многоцелевые самолеты - это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению их размещения в Украине, взятию на вооружение и боевому применению. Конечно, можно было рассматривать различные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты. Ну "уже передать", - это для того, чтобы они у нас просто находились территориально. Это не тот вариант, который нужен Украине. Нам нужно, чтобы они били оккупанта с воздуха", - добавил спикер.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашей стране современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году.

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