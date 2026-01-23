Посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений

"В общем, прошлый год был переломным с очень многих точек зрения. И один из таких переломов состоялся в том, что Украина впервые начала участвовать в военных учениях НАТО по статье 5. То есть, исключительно для союзников, не партнеров", - рассказала она.

По ее словам, речь идет о командно-штабных учениях LOYAL DOLOS 25, направленных на подготовку штабов корпусного уровня. Кроме того, Украина впервые в истории участвовала в учениях НАТО с позиции условного противника (red team) во время маневров Dynamic Messenger, которые проходили в Португалии.

В этих учениях были привлечены Военно-морские силы Украины вместе с морскими дронами.

Также впервые на учениях НАТО была представлена украинская система ситуативной осведомленности DELTA.

Гетьманчук отметила, что эта система вызывает все больший интерес со стороны стран Альянса.