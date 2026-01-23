Посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений

В прошлом году Украина впервые присоединилась к военным учениям НАТО по статье 5, которые проводятся исключительно для стран-союзников, а не партнеров. Во время этих учений также была представлена украинская система DELTA.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
"В общем, прошлый год был переломным с очень многих точек зрения. И один из таких переломов состоялся в том, что Украина впервые начала участвовать в военных учениях НАТО по статье 5. То есть, исключительно для союзников, не партнеров", - рассказала она.
По ее словам, речь идет о командно-штабных учениях LOYAL DOLOS 25, направленных на подготовку штабов корпусного уровня. Кроме того, Украина впервые в истории участвовала в учениях НАТО с позиции условного противника (red team) во время маневров Dynamic Messenger, которые проходили в Португалии.
В этих учениях были привлечены Военно-морские силы Украины вместе с морскими дронами.
Также впервые на учениях НАТО была представлена украинская система ситуативной осведомленности DELTA.
Гетьманчук отметила, что эта система вызывает все больший интерес со стороны стран Альянса.
DELTA - это боевая цифровая экосистема Вооруженных сил Украины, обеспечивающая технологическое преимущество на поле боя. Система построена по стандартам НАТО.
Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.
DELTA позволяет планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками. Ежемесячно в систему добавляется более 600 тысяч объектов о местоположении врага, при этом просматривается военными более 4 млн вражеских объектов.
В августе тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении боевой системы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины.
По словам Шмыгаля, через два месяца после внедрения DELTA стала цифровым оружием на фронте, украинский ИИ за 2 секунды обнаруживает вражескую технику
Также во время совместных учений Украины с НАТО было применено DELTA.