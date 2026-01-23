RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений

Фото: посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений (facebook com pressjfo news)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

В прошлом году Украина впервые присоединилась к военным учениям НАТО по статье 5, которые проводятся исключительно для стран-союзников, а не партнеров. Во время этих учений также была представлена украинская система DELTA.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

"В общем, прошлый год был переломным с очень многих точек зрения. И один из таких переломов состоялся в том, что Украина впервые начала участвовать в военных учениях НАТО по статье 5. То есть, исключительно для союзников, не партнеров", - рассказала она.

По ее словам, речь идет о командно-штабных учениях LOYAL DOLOS 25, направленных на подготовку штабов корпусного уровня. Кроме того, Украина впервые в истории участвовала в учениях НАТО с позиции условного противника (red team) во время маневров Dynamic Messenger, которые проходили в Португалии.

В этих учениях были привлечены Военно-морские силы Украины вместе с морскими дронами.

Также впервые на учениях НАТО была представлена украинская система ситуативной осведомленности DELTA.

Гетьманчук отметила, что эта система вызывает все больший интерес со стороны стран Альянса.

 

О системе DELTA

DELTA - это боевая цифровая экосистема Вооруженных сил Украины, обеспечивающая технологическое преимущество на поле боя. Система построена по стандартам НАТО.

Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.

DELTA позволяет планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками. Ежемесячно в систему добавляется более 600 тысяч объектов о местоположении врага, при этом просматривается военными более 4 млн вражеских объектов.

Использование DELTA

В августе тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении боевой системы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины.

По словам Шмыгаля, через два месяца после внедрения DELTA стала цифровым оружием на фронте, украинский ИИ за 2 секунды обнаруживает вражескую технику

Также во время совместных учений Украины с НАТО было применено DELTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВооруженные силы УкраиныУчения Украины и СШАДрони