ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Впервые в истории НАТО. Украинские моряки возглавили "вражескую" сторону на учениях

Понедельник 06 октября 2025 16:57
UA EN RU
Впервые в истории НАТО. Украинские моряки возглавили "вражескую" сторону на учениях Фото: украинские моряки возглавили "вражескую" сторону на учениях НАТО (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Впервые в истории НАТО Военно-Морские Силы Украины возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Участие Украины в учениях НАТО

Привлечение ВМС ВСУ состоялось при поддержке Объединенного командования ВМС НАТО, Военно-Морских Сил ВС Португалии и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию с целью проверки возможностей двух десятков стран-членов Альянса.

Учения учитывали современные тенденции морской войны, в частности использование беспилотных систем для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы. Операционный состав ВМС ВСУ организовал совместную работу по планированию и управлению силами условного противника от Украины и стран-партнеров, которые принимали участие в учебных операциях в составе OPFOR. Совместные учения с участием ВМС ВСУ прошли успешно.

Инновации и оценка партнеров

Нынешние учения объединили REPMUS - ведущее мировое событие в сфере морской робототехники и беспилотных технологий - с Dynamic Messenger (DYMS), что является частью серии оперативных учений НАТО.

"Возглавляя команду противника, Украина стала не только участником, но и движущей силой инноваций, что непосредственно укрепляет морскую устойчивость НАТО и формирует будущее коллективной безопасности. JATEC гордится тем, что способствует этому важному продвижению вперед", - отметил командующий Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию бригадный генерал Войцех Озга.

Система DELTA

Во время учений беспилотные платформы были интегрированы в боевую систему DELTA, которую используют ВСУ. Интеграция состоялась по новому стандарту НАТО STANAG 4817 - его апробация была одной из ключевых задач учений.

"Участие Украины в учениях является уникальной возможностью продемонстрировать ключевые тенденции современной морской войны. Мы добавляем реализм современного боя в учения НАТО, что должно еще больше побудить Альянс к внедрению инновационных изменений и тактик в морских операциях", - подчеркнул директор по имплементации программ JATEC полковник Валерий Вишневский.

Вместе с Украиной в REPMUS/DYMS-2025 приняли участие силы и средства ВМС, предприятий и научно-исследовательских центров 26 стран-партнеров, а также представители Морского Командования НАТО "Нортвуд", Центра морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), Лаборатории подводных систем и технологий Университета Порта (LSTS) и Инициативы НАТО по морским беспилотным системам (MUSI).

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская боевая система DELTA стала основной платформой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025, координируя более 100 морских, подводных, наземных и воздушных беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО ВМС Украины
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии