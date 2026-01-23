Посол в НАТО розкрила, як Україна вийшла на новий рівень військових навчань

"Загалом, минулий рік був переломним з дуже багатьох точок зору. І один з таких переломів відбувся в тому, що Україна вперше почала брати участь у військових навчаннях НАТО за статтею 5. Тобто, виключно для союзників, не партнерів", - розповіла вона.

За її словами, йдеться про командно-штабні навчання LOYAL DOLOS 25, спрямовані на підготовку штабів корпусного рівня. Крім того, Україна вперше в історії брала участь у навчаннях НАТО з позиції умовного противника (red team) під час маневрів Dynamic Messenger, які проходили у Португалії.

У цих навчаннях були залучені Військово-морські сили України разом з морськими дронами.

Також вперше на навчаннях НАТО була представлена українська система ситуативної обізнаності DELTA.

Гетьманчук наголосила, що ця система викликає дедалі більший інтерес з боку країн Альянсу.