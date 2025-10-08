DELTA стала цифровым оружием на фронте, украинский ИИ за 2 секунды обнаруживает вражескую технику

За два месяца после внедрения системы DELTA на всех уровнях Вооруженных сил Украины верифицировано более 130 тысяч уничтоженных и поврежденных вражеских целей, из которых 25% - это личный состав противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Приказ о внедрении DELTA дал Вооруженным силам юридическую основу для ее широкого применения", - отметил Шмыгаль.

По его словам, за это время система получила ряд обновлений - в частности, расширена автоматическая отчетность и аналитика. Теперь военные могут передавать данные об обнаруженных целях на расстоянии более 20 км от линии боевого соприкосновения, а также использовать DELTA для логистических миссий с помощью наземных роботизированных комплексов.

Министр добавил, что DELTA постепенно переходит к концепции "войны, ориентированной на данные", где аналитика и информация с поля боя помогают принимать критические решения.

Уже реализована серия обновлений технологии автоматического обнаружения техники с помощью искусственного интеллекта - точность распознавания достигает 70%, а среднее время обнаружения составляет всего 2,2 секунды.

"Сегодня DELTA, помогая военным действовать быстрее, точнее и более согласованно, стала настоящим цифровым оружием. Это пример украинских инноваций, которые меняют поле боя и задают новые стандарты для партнеров", - подытожил Шмыгаль.

Что известно о системе

DELTA - это боевая цифровая экосистема Вооруженных сил Украины, обеспечивающая технологическое преимущество на поле боя.

Она позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию, планировать операции, обмениваться данными между подразделениями, бригадами и группировками, а при необходимости - и с союзниками.

Система функционирует на ноутбуках, планшетах и смартфонах, что делает ее удобной для командиров всех уровней. DELTA прошла проверку на информационную безопасность и доказала свою эффективность в реальных боевых условиях - во время обороны Киева в 2022 году, в уничтожении Черноморского флота РФ, освобождении острова Змеиный и деоккупации Херсона.

Сейчас система ежедневно помогает поражать более 2000 вражеских целей. За год с ее помощью верифицировано более полумиллиона уничтоженных и поврежденных объектов. DELTA постоянно совершенствуется - недавно к ней добавили платформу искусственного интеллекта, которая автоматически обнаруживает вражескую технику в режиме онлайн.