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Боевую систему DELTA введут на всех уровнях ВСУ: Шмыгаль подписал приказ

Четверг 07 августа 2025 02:14
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Боевую систему DELTA введут на всех уровнях ВСУ: Шмыгаль подписал приказ Иллюстративное фото: боевая система прошла реальное испытание в бою (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерий Савицкий

Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении боевой системы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы оборонного ведомства.

Шмыгаль отметил, что DELTA - это боевая цифровая экосистема, которая создает технологическое преимущество украинской армии: позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.

По его словам, DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности и реальное испытание боем: во время обороны Киева в 2022 году, во время уничтожения Черноморского флота противника, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона.

"Теперь она станет единственным источником для обмена данными, ведь работает везде - с ноутбука, планшета, телефона, ее используют командиры всех уровней. Ежедневно система поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год - это более полумиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, добавил министр, DELTA постоянно обновляется. В частности, к системе добавилась платформа искусственного интеллекта, что позволяет автоматически выявлять вражескую технику в режиме онлайн.

"Использование DELTA продолжает масштабироваться, также разрабатываются новые модули. Это массивное цифровое оружие в арсенале нашего войска. Войска, которое постоянно осовременивается и приобретает технологическое преимущество над врагом", - отметил глава Минобороны.

Модернизация Вооруженных сил Украины

Недавно Шмыгаль заявил, что в Украине скоро появятся собственные баллистические ракеты, которые позволят Воздушным силам наносить удары вглубь России.

Также министр обороны прогнозирует разборку большего количества дронов-перехватчиков вражеских ударных беспилотников.

К тому же, украинская авиация постепенно перейдет на стандарты НАТО.

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Денис Шмыгаль
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