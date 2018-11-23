Посол ЄС констатував ріст довіри до судової системи в Україні

Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)

У порівнянні з 2015 роком ситуація значно покращилася

Рівень довіри українців до судової влади досить низький, але з 2015 року ситуація покращилася. Про це на прес-конференції з приводу презентації звіту "Відбір та оцінювання суддів в Україні", підготовлений групою експертів із Австрії, Литви та Нідерландів, повідомив Хюг Мінгареллі, голова Представництва Європейського Союзу в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо рівня довіри до судової влади, нещодавно було проведено дослідження. Тож, маю сказати, що рівень довіри досить низький, але з 2015 року ситуація значно покращилася",- сказав він.

За його словами, в процесі відбору суддів необхідно вдосконалити взаємодію між ВККСУ та Громадською радою доброчесності (ГРД).

"Наразі триває відбір до новостворених судів і до Вищого антикорупційного суду. Саме в рамках спільної дискусії ми можемо розробити певні кроки для відбору суддів. Нашим завданням є зробити так, щоб не викликати сумнів. Наріжним каменем відбору є перевірка доброчесності і підтримання стандартів етики. Ми вважаємо, що в процесі відбору необхідно вдосконалити взаємодію між ВККСУ та ГРД", - додав він.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, три чверті українців (73,3%) чули про те, що в Україні протягом останніх років реалізовується судова реформа, а 26,7% не чули про це. Серед респондентів, які чули про судову реформу, 11,1% вважають її повністю або частково успішною. Водночас, 67,7% вважають її повністю або частково неуспішною. Ще 21,2% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.