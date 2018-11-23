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Посол ЕС констатировал рост доверия к судебной системе в Украине

Новости » Политика    23.11.2018 - 11:09
Посол ЕС констатировал рост доверия к судебной системе в Украине
Фото: Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

В сравнении с 2015 годом ситуация значительно улучшилась

Уровень доверия украинцев к судебной власти довольно низкий, но с 2015 года ситуация улучшилась. Об этом на пресс-конференции по поводу презентации отчета "Отбор и оценивание судей в Украине", подготовленного группой экспертов из Австрии, Литвы и Нидерландов, сообщил Хьюг Мингарелли, глава Представительства Европейского Союза в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно уровня доверия к судебной власти, недавно было проведено исследование. Поэтому, должен сказать, что уровень доверия довольно низкий, но с 2015 года ситуация значительно улучшилась",- сказал он.

По его словам, в процессе отбора судей необходимо усовершенствовать взаимодействие между ВККСУ и Общественным советом добропорядочности (ОСД).

"Сейчас продолжается отбор во вновь созданные суды и Высший антикоррупционный суд. Именно в рамках общей дискуссии мы можем разработать определенные шаги для отбора судей. Нашей задачей является сделать так, чтобы не вызвать сомнение. Краеугольным камнем отбора является проверка добропорядочности и поддержания стандартов этики. Мы считаем, что в процессе отбора необходимо усовершенствовать взаимодействие между ВККСУ и ОСД", - добавил он.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумковабольшинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%

Напомним, что по данным опроса КМИС, три четверти украинцев (73,3%) слышали о том, что в Украине в течение последних лет реализуется судебная реформа, а 26,7% не слышали об этом. Среди респондентов, которые слышали о судебной реформе, 11,1% считают ее полностью или частично успешной. В то же время, 67,7% считают ее полностью или частично неуспешной. Еще 21,2% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос.

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