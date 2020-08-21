Латвія та Естонія введуть санкції проти білоруських посадовців

Фото: глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)

Латвія та Естонія стурбовані виборами президента в Білорусі

Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських посадовців, причетних до можливої фальсифікації виборів та застосування надмірної сили до протестувальників. Санкції включатимуть заборону на в'їзд до цих країн.

Про це йдеться у спільній заяві відомств, яку розмістило МЗС Латвії.

Міністерства Латвії та Естонії висловили серйозну стурбованість президентськими виборами в Білорусі, результати яких не були визнані білоруською громадськістю, а також закликали до мирного та законного вирішення кризи в країні.

"Латвія та Естонія високо цінують основні принципи демократії, які включають одне з найважливіших настанов демократії - право громадян виявляти свою політичну волю на вільних і чесних виборах", - заявили у відомствах.

Нагадаємо, діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив до "чорного списку" Литви; білоруському президенту заборонили в'їжджати на територію балтійської країни.

Крім того, над санкціями проти Білорусі почали роботу в Європейському союзі; ЄС не визнав результати президентських виборів в країні.