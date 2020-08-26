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Польща виступає за великі санкції проти Білорусі з боку ЄС

Варшава, Середа 26 серпня 2020 20:10
Польща виступає за великі санкції проти Білорусі з боку ЄС
Фото: Матеуш Моравецький (facebook com MorawieckiPL)
Автор: Игорь Литвиненко

Польща виступає за введення великих санкцій з боку Європейського союзу в щодо Білорусі. При цьому Польща не буде вводити санкції індивідуально, а лише в складі ЄС.

Про це повідомив на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає "Польське радіо".

Він також закликав діючу білоруську владу відпустити всіх затриманих і припинити арешти опозиціонерів.

"Ми всі разом закликаємо до звільнення політв'язнів, дуже голосно закликаємо до звільнення заарештованих членів Координаційної ради. Неприпустимо, щоб Олександр Лукашенко саджав у в'язниці людей, які виступають за свободу, демократію і суверенітет в Білорусі", - повідомив Моравецький.

Раніше РБК-Україна писало, що Литва включила в санкційний список Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

Нагадаємо, до цього в Європейському союзі не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

Також повідомлялося, Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої фальсифікації виборів і застосування сили до протестувальників.

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