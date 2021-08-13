Посли НАТО проведуть засідання через загострення в Афганістані, - AFP
Фото: посли НАТО збираються через загострення в Афганістані (facebook.com/NATO)
В Афганістані загострюється ситуація після виведення американських військ з країни. Посли НАТО проведуть засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.
Після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій. APF повідомляє, що сьогодні посли Північноатлантичного альянсу проведуть засідання щодо цього питання.