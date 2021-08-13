ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посли НАТО проведуть засідання через загострення в Афганістані, - AFP

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 13 серпня 2021 14:36
Посли НАТО проведуть засідання через загострення в Афганістані, - AFP Фото: посли НАТО збираються через загострення в Афганістані (facebook.com/NATO)
Автор: Анастасія Рокитна

В Афганістані загострюється ситуація після виведення американських військ з країни. Посли НАТО проведуть засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій. APF повідомляє, що сьогодні посли Північноатлантичного альянсу проведуть засідання щодо цього питання.

Нагадаємо, голова Міноборони Британії заявив про загрозу повернення "Аль-Каїди".

Раніше повідомлялось, що Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян.

Зазначимо, українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Афганистан
NEWS
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень