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Послы НАТО проведут заседание из-за обострения в Афганистане, - AFP

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Брюссель, Пятница 13 августа 2021 14:36
Послы НАТО проведут заседание из-за обострения в Афганистане, - AFP Фото: послы НАТО собираются из-за обострения в Афганистане (facebook.com/NATO)
Автор: Анастасия Рокитна

В Афганистане обостряется ситуация после вывода американских войск из страны. Послы НАТО проведут заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

После вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 12 афганских провинций. APF сообщает, что сегодня послы Североатлантического альянса проведут заседание по этому вопросу.

Напомним, глава Минобороны Британии заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды".

Ранее сообщалось, что Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан.

Отметим, украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления"Талибана".

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