Послы НАТО проведут заседание из-за обострения в Афганистане, - AFP
Фото: послы НАТО собираются из-за обострения в Афганистане (facebook.com/NATO)
В Афганистане обостряется ситуация после вывода американских войск из страны. Послы НАТО проведут заседание.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
После вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 12 афганских провинций. APF сообщает, что сегодня послы Североатлантического альянса проведут заседание по этому вопросу.